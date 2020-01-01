Директор УПЛ: Возобновление УПЛ зависит от решения правительства

Все клубы проголосовали за возобновление чемпионата.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о возможном возобновление чемпионата Украины.

“Сегодня было рабочее заседание клубов. На заседании присутствовало все 12 клубов и подавляющее большинство поддержало идею возобновления чемпионата 30 мая. Но также в данной ситуации все зависит от решения правительства страны. Если будет позволять ситуация, то УПЛ возобновится 30 мая“, - заявил функционер в интервью Football.ua.

Также специалист рассказал о прохождение тестирования на коронавирус футболистов и сотрудников команд.

“На данный момент большинство клубов уже прошло тестирование на коронавирус. Те, кто еще не прошел, они согласовали с лабораториями график прохождения тестирования и в скором времени сдадут тесты. Некоторые клубы уже имеют на руках результаты тестирования, некоторые еще ожидают. На данный момент не было зафиксировано ни одного положительного теста.

Медицинский протокол в дальнейшем еще будет согласован с профильным министерством. И только после этого будет осуществляться допуск футболистов к матчам“, - отметил Дикий.

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