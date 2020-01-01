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Цыганков: В футболе для меня пример для подражания - Криштиану Роналду

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Украинец признался, что увлекается большим теннисом и баскетболом.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков рассказал, кто из футболистов является его примером, а также поведал о том, какими еще видами спорта он интересуется.

"Мне нравится большой теннис и баскетбол, в частности NBA. Пробовал играть как в большой теннис с ребятами по команде, так и в баскетбол с друзьями.

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В футболе для меня пример для подражания - Криштиану Роналду. В теннисе люблю наблюдать за игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

В баскетболе мои симпатии на стороне Леброна Джеймса и Стефана Карри. Но любимый игрок - Деррик Роуз. Из-за него и начал смотреть баскетбол", - цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Ранее полузащитник Динамо Беньямин Вербич назвал свою любимую баскетбольную команду.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо, Динамо Киев, футбол, вне игры
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