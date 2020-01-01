Шахтер провел первую полноценную тренировку за два месяца

"Горняки" вышли с карантина.

Сегодня, 14 мая, донецкий Шахтер провел первую полноценную тренировку после приостановки чемпионата Украины, об этом сообщает официальный сайт команды.

Как информирует пресс-служба “горняков“, перед тренировочным процессом все футболисты и сотрудники клуба измерили температуру, а только после этого приступили к занятию.

Первая тренировка состоялась на тренировочной базе в Святошине. Занятие продлилось два часа, команда работала над контролем мяча и координацией, а также провела двухсторонку.

Ранее стало известно, что УПЛ возобновится 30 мая.