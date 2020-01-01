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Шахтер провел первую полноценную тренировку за два месяца

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"Горняки" вышли с карантина.
Шахтер возобновил тренировочный процесс
Шахтер возобновил тренировочный процесс
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 14 мая, донецкий Шахтер провел первую полноценную тренировку после приостановки чемпионата Украины, об этом сообщает официальный сайт команды.

Как информирует пресс-служба “горняков“, перед тренировочным процессом все футболисты  и сотрудники клуба измерили температуру, а только после этого приступили к занятию.

Первая тренировка состоялась на тренировочной базе в Святошине. Занятие продлилось два часа, команда работала над контролем мяча и координацией, а также провела двухсторонку.

Ранее стало известно, что УПЛ возобновится 30 мая.

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Теги: Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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