УПЛ возобновится 30 мая
Чемпионат хотят завершить 19-го июля.
Нынешний сезон украинской Премьер-лиги возобновится 30 мая, об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.
Напомним, что УПЛ приостановила все свои матчи после 23 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса. До окончания чемпионата командам необходимо сыграть девять туров.
Отмечается, что чемпионат хотят завершить до 19-го июля. Все поединки состоятся при пустых трибунах.
Ранее глава МОЗ рассказал, когда болельщики смогут посещать стадионы.
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