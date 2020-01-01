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УПЛ возобновится 30 мая

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Чемпионат хотят завершить 19-го июля.
Чемпионат Украины возобновится 30-го мая
Чемпионат Украины возобновится 30-го мая
УПЛ

Нынешний сезон украинской Премьер-лиги возобновится 30 мая, об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

Напомним, что УПЛ приостановила все свои матчи после 23 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса. До окончания чемпионата командам необходимо сыграть девять туров.

Отмечается, что чемпионат хотят завершить до 19-го июля. Все поединки состоятся при пустых трибунах.

Ранее глава МОЗ рассказал, когда болельщики смогут посещать стадионы.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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