УПЛ возобновится 30 мая

Чемпионат хотят завершить 19-го июля.

Нынешний сезон украинской Премьер-лиги возобновится 30 мая, об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

Напомним, что УПЛ приостановила все свои матчи после 23 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса. До окончания чемпионата командам необходимо сыграть девять туров.

Отмечается, что чемпионат хотят завершить до 19-го июля. Все поединки состоятся при пустых трибунах.

Ранее глава МОЗ рассказал, когда болельщики смогут посещать стадионы.