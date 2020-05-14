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Бывший игрок сборной Украины: В Москве мои самые близкие друзья

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Украинец поддерживает отношение со своими друзьями из России.
Андрей Воронин
Андрей Воронин
Getty Images

Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что поддерживает отношения со своими друзьями из Москвы.

“В Москве мои самые близкие друзья, с которыми тогда подружились, познакомились и до сих пор поддерживаем связь. Видимся, приезжаем, общаемся семьями. У меня очень хорошие воспоминания о клубе и вообще в целом.

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Москва - город вообще не для меня. Для меня единственный город - это Одесса. Я даже когда приезжаю туда, вот эти пробки, 20 млн населения - для меня это очень трудно.

Те года, которые я провел там, - были отличные. Была своя компания, все в одной команде играли, все общались, и жены, и дети. И своя движуха была, которая, слава богу, и осталась“, - признался Воронин в эфире Youtube-канала Миля.

Ранее Милевский признался о том, что злоупотребляет курением.

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Теги: Андрей Воронин, вне игры, Артем Милевский
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Операторська    14.05.2020, 15:37
Оценка:  +1
Операторська
друзі на путлера моляться?
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