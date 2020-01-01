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Официально: Ковалец главный тренер Черноморца

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Команда будет готовиться к возобновлению сезона.
Сергей Ковалец
Сергей Ковалец
ФК Черноморец

Руководство Черноморца официально объявило о том, что Сергей Ковалец стал главным тренером команды.

51-летний наставник заменил на посту Остапа Маркевича, который покинул одесский клуб ранее. Помощником Ковальца будет тренер второй команды “моряков“ Андрей Ущаповский.

“Будем готовиться к продолжению чемпионата. Правда, еще не известно, когда он возобновится. Решение должно быть принято на днях“, - заявил Ковалец.

Отметим, что Сергей Ковалец известен по работе в киевской Оболони, запорожском Металлурге и молодежной сборной Украины.

Ранее Черноморец объявил о снижении зарплат футболистов.

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Теги: Сергей Ковалец, Черноморец, Первая Лига Украины, футбол
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