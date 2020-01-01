Глава МОЗ рассказал, когда болельщики смогут посещать стадионы

Максим Степанов отметил, что текущая кампания будет доиграна без зрителей.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался о возможном возобновлении сезона в контексте пандемии коронавируса, а также рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны.

“Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили возобновление чемпионата Украины.

Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19.

Что касается 30 мая, то мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований.

Болельщики вернуться на трибуны, когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы.

В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать“, - сказал Степанов в интервью телеканалу Футбол.

Ранее украинский клуб заявил о сложностях выхода команды из карантина.