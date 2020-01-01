Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суркис рассказал, каким должен быть формат сезона-2020/21 в УПЛ

Комментариев: 0
Функционер призвал придерживаться договоренностей.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о своей позиции по поводу формата чемпионата Украины в следующем сезоне.

Читай также: Вукоевич выделил футболистов Динамо, которые могут перебраться в топ-клуб

“Футбольный клуб Динамо (Киев) выступает за соблюдение регламента. Изначально было договорено, что в сезоне 2020/2021 УПЛ будет состоять из 14-ти клубов.

При этом должны быть выдержаны четкие критерии прохождения аттестации клубов на следующий сезон. Должны быть предоставлены финансовые гарантии, чтобы не было ситуации, когда кто-то не доиграет до финиша сезона и мы получим пародию на чемпионат, а не полноценный турнир.

Уверен, что клубы первой лиги, которые хотят подняться в классе, могут предоставить такие гарантии. Я внимательно слежу за всем происходящим в украинском футболе, читаю интервью президентов других клубов и представляю, о чем идет речь.

Читай также: Рафаилов: Из-за коронавируса пострадает весь украинский футбол

Президенты этих клубов первой лиги говорят правильные вещи. Они вкладывают деньги в развитие инфраструктуры, ставят задачи своим командам выйти в УПЛ и ориентируются на принятые правила. Но тут сезон еще не доигран и начинаются разговоры, мол, вас туда не пустят, потому что правила игры поменялись. Как это вообще возможно в цивилизованном мире?

Улучшится ли ситуация после расширения УПЛ или ухудшится - уже не имеет значения. Мы совместно приняли такое решение, утвердили количество команд на следующий чемпионат и не нужно менять правила игры по ходу сезона“, - приводит слова Суркиса пресс-служба Динамо.

Ранее Суркис назвал главную позицию Динамо при возобновлении УПЛ.

Поделись:
Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь