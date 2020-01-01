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Суркис назвал главную позицию Динамо при возобновлении УПЛ

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Киевский клуб обеспокоен безопасностью футболистов и сотрудников команд.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о доигровке чемпионата Украины.

“Наша главная позиция - Динамо хочет доиграть нынешний чемпионат. А как доигрывать и где доигрывать с учетом сложившихся обстоятельств и пожеланий всех участников, должны решать УАФ и УПЛ. Это их зона ответственности.

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Но кроме нашей готовности, есть еще и элементарная логика. В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться.

Мы готовы предоставить луганской Заре базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе. 

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Если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране - мы не будем возражать. Все будут в одинаковых условиях. Но при доигровке сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях - матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.

Для нас не составит труда договориться с Шахтером, Колосом и Десной, но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция - наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов“, - приводит слова президента пресс-служба киевского клуба.

Ранее Динамо сообщило, когда возобновит тренировочный процесс.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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