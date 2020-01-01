Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суркис - о Лобановском: Мы могли его спасти

Комментариев: 0
Сегодня, 13 мая, день памяти Валерия Лобановского.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в день памяти Валерия Лобановского поделился воспоминаниями о тренере “бело-синих“.

“Очень часто вспоминаю Валерия Васильевича, особенно когда Динамо терпит неудачи. Хочется, что бы он оттуда подсказал, как действовать дальше. Я часто езжу на кладбище, не только в эти две даты - дни памяти, когда он родился и умер.

Читай также: Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров всех времен по версии FourFourTwo

Прекрасно помню матч в Запорожье. Я сидел рядом с ним на тренерской скамье. Для нас все случилось неожиданно. И если бы мы настояли тогда сразу ехать в больницу… Но настоять мы не могли, ведь если Валерий Васильевич принимал какое-то решение, переубедить его было сложно. Ему нужна была срочная госпитализация, от которой он отказался.

Читай также: Шевченко: Тяжело описать все то, что Лобановский для меня сделал

После полутора часов нахождения в машине скорой помощи на стадионе нам все-таки удалось его убедить поехать в больницу. К сожалению, инсульт развивался с молниеносной скоростью, и спасти его не удалось. Сейчас можно предполагать все что угодно.

Возможно, если бы мы сразу поехали в больницу, то врачи успели бы его спасти... Специалисты прилетели из Киева, они делали все возможное и невозможное. Несмотря на свои проблемы со здоровьем, он все время находился рядом с командой на тренерском мостике до последнего.

Можно сказать, что он умер на футбольном поле. Мы его будем помнить, пока мы живы“, - приводит слова Суркис официальный сайт Динамо.

Напомним, что Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров всех времен по версии FourFourTwo.

Поделись:
Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, Валерий Лобановский, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь