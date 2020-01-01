Суркис - о Лобановском: Мы могли его спасти

Сегодня, 13 мая, день памяти Валерия Лобановского.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в день памяти Валерия Лобановского поделился воспоминаниями о тренере “бело-синих“.

“Очень часто вспоминаю Валерия Васильевича, особенно когда Динамо терпит неудачи. Хочется, что бы он оттуда подсказал, как действовать дальше. Я часто езжу на кладбище, не только в эти две даты - дни памяти, когда он родился и умер.

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Прекрасно помню матч в Запорожье. Я сидел рядом с ним на тренерской скамье. Для нас все случилось неожиданно. И если бы мы настояли тогда сразу ехать в больницу… Но настоять мы не могли, ведь если Валерий Васильевич принимал какое-то решение, переубедить его было сложно. Ему нужна была срочная госпитализация, от которой он отказался.

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После полутора часов нахождения в машине скорой помощи на стадионе нам все-таки удалось его убедить поехать в больницу. К сожалению, инсульт развивался с молниеносной скоростью, и спасти его не удалось. Сейчас можно предполагать все что угодно.

Возможно, если бы мы сразу поехали в больницу, то врачи успели бы его спасти... Специалисты прилетели из Киева, они делали все возможное и невозможное. Несмотря на свои проблемы со здоровьем, он все время находился рядом с командой на тренерском мостике до последнего.

Можно сказать, что он умер на футбольном поле. Мы его будем помнить, пока мы живы“, - приводит слова Суркис официальный сайт Динамо.

Напомним, что Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров всех времен по версии FourFourTwo.