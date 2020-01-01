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Генсек УАФ - о средствах от УЕФА: Сейчас у нас нет понимания кому мы сможем помочь

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На данный момент нет четкой программы работы.
Юрий Записоцкий
Юрий Записоцкий
УАФ

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал, как будут потрачены средства, которые были выделены УЕФА на борьбу с коронавирусом.

“Насколько я понимаю, 27 мая еще будет видеоисполком УЕФА, на котором будут окончательно утверждены все регламенты, в том числе - на что эти деньги можно использовать.

Пока что эти деньги виртуальные. Ни сроки, ни порядок финансирования еще не определены. У нас еще нет полного понимания, сколько денег и на что можно будет тратить. Мы, как и вы, об этом больше узнаем из пресс-релизов УЕФА.

Важно понимать, что физически денег пока нет. УЕФА задекларировал, что они будут помогать, заявили объем этих средств - по 4,3 млн на каждую ассоциацию. Как мы обсуждали на последней видеоконференции генеральных секретарей, так как это деньги программы Hat-trick, будет собираться еще комитет Hat-trick, затем еще будет Исполком УЕФА, и уже после этого будет полное понимание. Как только будет четкий регламент работы, мы с удовольствием прокомментируем, что можем сделать и кому помочь“, - приводит слова функционера Football.ua.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА ведут расследование против Павелко. Отметим, что УАФ отрицает расследование финансовых дел Павелко.

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Теги: Юрий Записоцкий, УАФ, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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