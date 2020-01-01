Ковалец стал новым главным тренером Черноморца - Футбол 1

Украинский специалист подписал контракт с клубом.

Сергей Ковалец стал новым главным тренером одесского Черноморца, об этом сообщает телеканал Футбол 1/2/3.

По информации источника, клуб уже подписал контракт с украинским специалистом. В ближайшее время Ковалец должен огласить свой тренерский штаб.

Напомним, что наставник сменил Остапа Маркевича, который ранее работал в Черноморце.

Отметим, что Сергей Ковалец известен по работе в киевской Оболони, запорожском Металлурге и молодежной сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Черноморец объявил о снижении зарплат футболистов.