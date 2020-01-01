Ковалец стал новым главным тренером Черноморца - Футбол 1
Украинский специалист подписал контракт с клубом.
Сергей Ковалец стал новым главным тренером одесского Черноморца, об этом сообщает телеканал Футбол 1/2/3.
По информации источника, клуб уже подписал контракт с украинским специалистом. В ближайшее время Ковалец должен огласить свой тренерский штаб.
Напомним, что наставник сменил Остапа Маркевича, который ранее работал в Черноморце.
Отметим, что Сергей Ковалец известен по работе в киевской Оболони, запорожском Металлурге и молодежной сборной Украины.
Ранее сообщалось, что Черноморец объявил о снижении зарплат футболистов.
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