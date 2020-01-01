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Рафаилов: Кто платит деньги, для того и играют в УПЛ

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Функционер рассказал о том, для кого играют в украинском чемпионате.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
Getty Images

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов поделился мнением о том, почему болельщики не ходят на матчи чемпионата Украины.

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“Почему болельщики не приходят на матчи? А у клубов есть деньги это все организовать? Кто платит деньги, для того и играют.

Болельщики не ходят, потому что футбол неинтересен, играют одни и те же. Условного Иванова они сначала видят в Заре, потом в Десне, на следующий год - в Колосе. Одни и те же футболисты, лица. Качественные иностранцы перестали сюда ехать, ведь идет война и денег нет у команд

Стадионы у нас какие? Фастфуды и рестораны есть в Одессе, Львове, Харькове и Киеве. А все остальные?“, - рассказал Рафаилов в интервью с Виктором Вацко на YouTube-канале Вацко Live.

Ранее Рафаилов заявил, что был единственным, кто выступал против кандидатуры Гримма.

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Теги: Сергей Рафаилов, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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