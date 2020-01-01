Рыбалка рассказал, почему покинул Динамо

У игрока не складывались отношение с главным тренером киевского клуба.

Бывший футболист Динамо Сергей Рыбалка рассказал, почему покинул состав "бело-синих".

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“На данный момент - я игрок Сивасспора. Клуб хотел разорвать контракт, чтобы они могли взять нескольких игроков для усиления, ведь команда борется за чемпионство. Я пошел на уступки. Клуб, в свою очередь, позволил мне вернуться в Украину для восстановления после травмы.

Хочу поблагодарить Динамо, которое разрешило мне тренироваться на их базе. Почему уехал в Турцию? Не складывались отношения с Александром Хацкевичем. В последний день трансферного окна агент предложил поехать в Сивасспор. Я согласился, ведь не было желания сидеть в дубле. Вернуться в Украину? Пока нет. Вернусь только в Динамо“, - рассказал Рыбалка в эфире Футбол 1/2/3.

Напомним, что Рыбалка перешел в Сивасспор в сентябре 2017 года на правах аренды, а по окончанию сезона турецкий клуб выкупил контракт украинца.

Ранее сообщалось, что УЕФА огласил окончательное решение по делу Беседина.