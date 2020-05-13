Защитник Зари: Академия Динамо - одна из лучших в Европе

Александр Тымчик, права на которого принадлежат Динамо, назвал лучших игроков, которые вышли из академии киевлян.

Правый защитник Зари Александр Тымчик, права на которого принадлежат Динамо, поделился своим мнением об академии киевского клуба.

"Пятерка лучших игроков, которые вышли из академии Динамо? Витя Цыганков, Вова Шепелев, Коля Шапаренко, Бодя Михайличенко, Виталий Миколенко.

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Но, если честно, много достойных футболистов вышло из академии. Тот же Попов хороший, Цитаишвили. Много таких, не хочу обидеть никого из тех, кого не вспомнил. Мне кажется, академия Динамо - одна из лучших в Европе.

В чем секрет? В первую очередь - то, что испанцы были в структуре и академии. В U-19, дубле, первой команде - везде были испанцы. Думаю, из-за этого стали давать шансы многим игрокам из своей академии. То, что в чемпионате стало меньше легионеров, тоже помогло, это однозначно", - сказал Тымчик в интервью Football.ua.

Ранее сообщалось, что легионер Динамо может перебраться в чемпионат Турции.