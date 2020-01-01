Бывший защитник Динамо: Ближе всего мне украинский стиль футбола

Данило Силва рассчитывает играть на высоком уровне еще несколько лет.

Экс-защитник киевского Динамо Данило Силва признался, что планирует еще около пяти лет играть в футбол и пока не знает, чем займется после завершения карьеры.

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“Физически я чувствую себя очень хорошо. Жаль, что сейчас футбол приостановлен по всему миру из-за пандемии коронавируса и никто не знает, когда получится возобновить соревнования.

По крайней мере, в США, где уже больше миллиона заболевших, все живут в неведении. Но по себе я чувствую, что смогу играть на высоком уровне еще четыре-пять лет.

Пока я хочу посвящать себя исключительно игровой карьере. Как я сказал, у меня еще есть четыре-пять лет в запасе, и пока я не думаю о том, что будет в будущем. Лишь когда проведу последний матч и повешу бутсы на гвоздь, тогда и буду принимать решение“, - цитирует Силву пресс-служба Динамо.

Также 33-летний футболист отметил, что поиграл в США, Бразилии и Украине, но украинский стиль футбола ему ближе.

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“Однозначно - украинский. В Украине акцент делается на силовых качествах, скорости, много контактной борьбы. В чем-то украинский футбол похож для меня даже на английский“, - добавил футболист.

Ранее Данило Силва высказался по поводу начала войны в Украине.