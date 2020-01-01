Экс-игрок Динамо: Гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины

Данило Силва отметил, что в его доме в Лос-Анджелесе висит флаг Украины.

Бывший защитник киевского Динамо Данило Силва рассказал о чувствах, которые пережил в Украине в 2014 году, когда в Украине началась война.

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“Я помню, как в ноябре все начиналось. Как раз в это время, до наступления холодов, моя жена с детьми всегда уезжали в Бразилию и возвращалась в Киев уже после того, как команда приезжала с зимних сборов. Так же она поступила и в тот раз.

Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно.

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Флаг Украины висит в моем доме в Лос-Анджелесе рядом с бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины - трезубцем - я часто одеваю, когда выезжаю в город или на тренировку“, - цитирует Силву пресс-служба Динамо.

Данило Силва ФК Динамо Киев

Ранее сообщалось, что украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу Миротворца.