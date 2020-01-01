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Черноморец объявил о снижении зарплат футболистов

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Одесский клуб возобновил тренировочный процесс.
Игрокам Черноморца снизят зарплаты
Игрокам Черноморца снизят зарплаты
ФК Черноморец

Во вторник, 12 мая, одесский Черноморец возобновил тренировочный процесс, который был остановлен из-за пандемии коронавируса и введении карантина.

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На первой тренировке после послабления карантинных мер присутствовал и директор клуба Анатолий Мисюра, который пообщался с футболистами и объявил о снижении зарплат.

Анатолий Мисюра пообщался с футболистами и тренерами
Анатолий Мисюра пообщался с футболистами и тренерами
ФК Черноморец

"В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны вновь не наберет обороты после карантина.

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Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно соблюдая рекомендации нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины", - цитирует Мисюру официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что в украинском футболе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

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Теги: Черноморец, футбол, Украина, зарплата
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