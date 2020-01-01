Черноморец объявил о снижении зарплат футболистов
Во вторник, 12 мая, одесский Черноморец возобновил тренировочный процесс, который был остановлен из-за пандемии коронавируса и введении карантина.
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На первой тренировке после послабления карантинных мер присутствовал и директор клуба Анатолий Мисюра, который пообщался с футболистами и объявил о снижении зарплат.
"В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны вновь не наберет обороты после карантина.
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Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно соблюдая рекомендации нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины", - цитирует Мисюру официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что в украинском футболе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
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