Украинский клуб заявил о сложностях выхода команды из карантина
Представитель Первой лиги Прикарпатье из Ивано-Франковска рассказал о проблемах, связанных с выходом команды из карантина.
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Как сообщает пресс-служба клуба, Прикарпатье не может выполнить медицинский протокол для возобновления тренировок, который был разработан в соответствии с рекомендациями Министерства охраны здоровья.
Дело в том, что Ивано-Франковск - один из лидеров Украины по числу заболевших коронавирусом, при этом в городе ограниченное количество ПЦР-тестов, из-за чего ими не смогут быть обеспечены все игроки, тренеры и работники клуба в полном объеме, как того требует протокол.
Кроме того, в городе функционирует только одна лаборатория, которая занимается тестированием, что также усложняет ситуацию.
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В связи с этим Прикарпатье отмечает, что сможет полноценно возобновить тренировочный процесс только тогда, когда эпидемиологическая ситуация в регионе пойдет на спад. Сейчас же занятия проходят в небольших группах.
Ранее сообщалось, что игроки донецкого Шахтера сдали тесты на коронавирус.
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