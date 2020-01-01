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Украинский клуб заявил о сложностях выхода команды из карантина

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Ивано-Франковский клуб рассказал о проблемах, связанных с возвращением команды в рабочий режим.
Прикарпатье сообщило о проблемах выхода из карантина
Прикарпатье сообщило о проблемах выхода из карантина
ФК Прикарпатье

Представитель Первой лиги Прикарпатье из Ивано-Франковска рассказал о проблемах, связанных с выходом команды из карантина.

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Как сообщает пресс-служба клуба, Прикарпатье не может выполнить медицинский протокол для возобновления тренировок, который был разработан в соответствии с рекомендациями Министерства охраны здоровья.

Дело в том, что Ивано-Франковск - один из лидеров Украины по числу заболевших коронавирусом, при этом в городе ограниченное количество ПЦР-тестов, из-за чего ими не смогут быть обеспечены все игроки, тренеры и работники клуба в полном объеме, как того требует протокол.

Кроме того, в городе функционирует только одна лаборатория, которая занимается тестированием, что также усложняет ситуацию.

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В связи с этим Прикарпатье отмечает, что сможет полноценно возобновить тренировочный процесс только тогда, когда эпидемиологическая ситуация в регионе пойдет на спад. Сейчас же занятия проходят в небольших группах.

Ранее сообщалось, что игроки донецкого Шахтера сдали тесты на коронавирус.

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Теги: Прикарпатье, футбол, Первая Лига Украины, коронавирус, карантин
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