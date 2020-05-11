Полузащитник Шахтера: Играть за "горняков" - привилегия

Маркос Антонио отметил, что ему было легко адаптироваться в донецком клубе, потому что там много бразильцев.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио поделился своим мнением относительно клуба, в котором он сейчас выступает.

“Шахтер - великий клуб. Играть за эту команду - привилегия для меня. Здесь есть 14 бразильцев, но два из них имеют украинское гражданство. У меня прекрасные отношения со всеми из них.

Читай также: Полузащитник Шахтера пожертвовал продукты бразильцам, пострадавшим от коронавируса

Мне очень повезло в плане адаптации. Когда ты выступаешь в зарубежном клубе, то подобное существенно облегчает ситуацию, когда в клубе много футболистов из твоей страны“, - приводит слова Антонио Bolavip.

Отметим, что в текущем сезоне бразилец отыграл 20 матчей за Шахтер, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что игроки Шахтера сдали тест на коронавирус.