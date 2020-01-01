Рафаилов: Я был единственным, кто выступал против кандидатуры Гримма

Бывший функционер считает, что швейцарца выбрало прошахтеровское лобби.

Экс-генеральный директор Зари Сергей Рафаилов высказался о бывшем президенте УПЛ Томасе Гримме.

“Кто соберет владельцев клубов, чтобы они собрались поговорить? Я был единственным, кто был против кандидатуры Гримма, а не воздержавшимся. Я всем открыто говорил, что он будет приезжать в командировку.

Так и было. Но лобби прошахтеровское решило, что надо так. Какой интерес? Не знаю, спросите у них“, - рассказал Рафаилов в эфире Youtube-канала Вацко Live.

Ранее Сергей Рафаилов рассказал о решении уйти из Зари.