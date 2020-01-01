Попов: Мы рады возобновить полноценные тренировки

Футболист считает, что первая тренировка команды после паузы прошла продуктивно.

Защитник Динамо Денис Попов высказался о первой тренировке команды после карантина.

“Тренировка прошла хорошо и продуктивно. Я был рад всех видеть, ведь очень скучал по партнерам, по команде. Думаю, занятие прошло удачно для всех. Мы рады вернуться на футбольное поле и возобновить полноценные тренировки“.

“Сегодня была хорошая тренировка: провели разминку, играли в квадратах, затем провели мини-турнир на три команды, а в конце занятия была индивидуальная работа.

Не могу сказать, что было тяжело, ведь тренерский штаб на время карантина давал нам домашнее задание, которое мы выполняли. Поэтому подошли к командным тренировкам в более-менее хорошей форме, не разобранные“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее возобновление тренировок прокомментировал Алексей Михайличенко.