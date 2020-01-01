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Бущан: Наш клуб соблюдает все меры предосторожности

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Вратарь столичной команды отметил, что одноклубники соскучились друг по другу.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился своими эмоциями от первой тренировки после карантина.

“Еще до того, как команда вышла из карантина, мы ежедневно мерили свою температуру и до 12 часов дня отправляли результаты в командный чат. Сейчас, когда заезжаешь на базу, температуру измеряют на входе. Кроме того, на каждом этаже, возле каждой двери установлены антисептики.

Ресторан на базе закрыт, не разрешается, чтобы собирались большие группы. Тренажерным залом также можно пользоваться только в индивидуальном порядке. Так как база закрыта, находится под контролем, то, думаю, там безопасно. Уверен, что все меры предосторожности наш клуб соблюдает.

Сегодняшняя тренировка носила развлекательный характер, все друг по другу соскучились. Поиграли в футбол, в квадраты, отрабатывали удары по воротам.

Главный тренер попросил, чтобы мы внимательно относились к своему здоровью и здоровью близких, продолжали соблюдать все меры предосторожности, ведь это - не шутки.

Что касается дальнейших планов, то пока есть график только на эту неделю, сейчас тренируемся в одноразовом режиме”, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее возобновление тренировок прокомментировал Алексей Михайличенко.

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Теги: футбол, Динамо, Георгий Бущан, чемпионат Украины, УПЛ
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