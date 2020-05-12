Срна вошел в сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории по версии Sport360

Издание отметило игру бывшего капитана "горняков".

Бывший защитник Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна попал в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов по версии издания Sport360.

Вратарь: Рожерио Сени

Защитники: Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дарио Срна

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо

Нападающие: Диего Марадона, Пеле

Напомним, что Дарио Срна завершил карьеру в 2019 году.

Вашему вниманию видео всех голов хорвата за Шахтер: