Срна вошел в сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории по версии Sport360
Издание отметило игру бывшего капитана "горняков".
Бывший защитник Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна попал в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов по версии издания Sport360.
Вратарь: Рожерио Сени
Защитники: Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дарио Срна
Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо
Нападающие: Диего Марадона, Пеле
Напомним, что Дарио Срна завершил карьеру в 2019 году.
Вашему вниманию видео всех голов хорвата за Шахтер:
Полная версия правил