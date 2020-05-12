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Срна вошел в сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории по версии Sport360

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Издание отметило игру бывшего капитана "горняков".
Дарио Срна
Дарио Срна
ФК Шахтер Донецк

Бывший защитник Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна попал в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов по версии издания Sport360.

Вратарь: Рожерио Сени

Защитники: Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дарио Срна

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо

Нападающие: Диего Марадона, Пеле

Напомним, что Дарио Срна завершил карьеру в 2019 году.

Вашему вниманию видео всех голов хорвата за Шахтер:

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Теги: футбол, Дарио Срна, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
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