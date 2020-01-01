Кулач: Про урезание зарплат в Ворскле речь пока не идет

Футболист рассказал, как его команда поддерживает форму в условиях карантина.

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач рассказал, как проходят тренировки во время пандемии коронавируса.

“Тренировки, в принципе, как и у всех, наверное, индивидуальные, скидывают задания и стараемся выполнять их все, поэтому созваниваемся с ребятами, все стараются поддерживать себя в форме, потому что по-другому никак.



Все понимают, что будет тяжело после того, как выйдем, но нужно себя держать в форме, поэтому индивидуально поддерживаем. По поводу всего, конечно, уже немножко это все напряжно. Быстрее бы это все закончилось, потому что не только этого хотим, этого уже вся Украина ждет и весь мир“.

Футболист также высказался о ситуации вокруг зарплат в команде.

“Еще никто не говорил, что будут урезать, но нам просто ее не дают пока. Возможно, где-то тоже пауза будет, не знаю насчет этого. Говорят, что дадут зарплату, все будет хорошо. Про урезание речь не идет, пока что. Дай Бог, чтобы все было хорошо в клубе в дальнейшем“, - цитирует футболиста Football.ua

Ранее Кулач рассказал, как получил травму по вине Александрии.