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Ворскла продлила контракт с Максимовым

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Полтавчане решили продолжить сотрудничество с наставником.
Юрий Максимов
Юрий Максимов
ФК Ворскла

Ворскла продлила контракт с главным тренером команды Юрием Максимовым. Об этом сообщает пресс-служба команды

Новое соглашение рассчитано до лета следующего года. Новые контракты также подписали все члены его штаба.

“Мы надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавских болельщиков“, - заявил вице-президент клуба Олег Лысак.

Напомним,Максимов возглавил Ворсклу в ноябре 2019 года. Сейчас полтавчане занимают десятое место в турнирной таблице чемпионате Украины.

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Теги: футбол, Ворскла, Юрий Максимов
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