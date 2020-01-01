Ворскла продлила контракт с Максимовым
Полтавчане решили продолжить сотрудничество с наставником.
Ворскла продлила контракт с главным тренером команды Юрием Максимовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано до лета следующего года. Новые контракты также подписали все члены его штаба.
“Мы надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавских болельщиков“, - заявил вице-президент клуба Олег Лысак.
Напомним,Максимов возглавил Ворсклу в ноябре 2019 года. Сейчас полтавчане занимают десятое место в турнирной таблице чемпионате Украины.
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