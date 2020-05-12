Михайличенко: Первая тренировка после карантина прошла празднично

Наставник столичного клуба считает, что дата и место завершения чемпионата должны устроить всех.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал выход команды из карантина.

“Безусловно, сегодня прошла очень эмоциональная тренировка. Ребята были очень рады тому, что они собрались вместе и провели нормальное занятие. Все прошло в положительном ключе, можно сказать, что празднично, но это лишь первый шаг.

По большому счету, еще ничего в плане карантинной ситуации не закончилось, нужно быть очень аккуратным и для себя, и для своих семей, и для коллег по команде.

В Динамо серьезно относятся к соблюдению безопасности, перед работой проверяют состояние здоровья футболистов, температурный режим, и только после этого мы приступаем к тренировке.

Все довольны, что вернулись к полноценной работе. Следующие дни покажут, кто и как готов. Я не сомневаюсь, что футболисты индивидуально выполняли весь объем предложенной работы, но индивидуальная работа кардинально отличается от коллективной. Будем работать над восстановлением командных связей, которые, наверно, были утеряны за это время.

У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы.

В наших планах также двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но тут пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодняшний день конкретики нет.

Разный уровень физической готовности у футболистов - это проблема, да. Но эта проблема решаема, и это одно из направлений деятельности тренерского штаба. Это наша работа и в ближайшее время, в том числе, будем заниматься тем, чтобы привести состояние игроков к общему знаменателю.

Возобновление чемпионата? Как главный тренер, я приму любое решение по датам и месту поединков. Возможно, для нас было бы оптимально доиграть сезон в Киеве. Но у других клубов может быть иное мнение, необходимо находить общее решение.

В сложившейся ситуации очень важно прислушиваться друг к другу и найти вариант, который бы подошел всем командам“, - цитирует специалиста официальный сайт Динамо.

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