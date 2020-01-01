Береза: Задача Днепра-1 - претендовать на еврокубковую зону

Почетный президент команды сообщил, что футболисты прошли карантин достаточно уверенно.

Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал о перспективах команды после завершения карантина

“Был два дня назад на Днепр-Арене и могу сказать, что состояние газона на ней отличное. Это самая приятная новость для меня за последние дни. Что касается Днепра-1, то мы имеем сегодня прекрасную базу. С начала карантина мы по сути ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы. По сути, мы смогли проконтролировать передвижения всех людей, связанных с клубом. Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а Дмитрий Михайленко - постоянный ее житель.

Мы поделились на несколько групп. Основная группа - это игроки, которые восстанавливались и работали с врачами. Мы прислушивались к рекомендациям МОЗ, которые касались сохранения жизней. Думаю, что за это время команда еще больше наладила морально-духовные отношения. Все понимали, что их поведение сегодня повлияет на команду завтра. Рад сообщить, что этот карантин мы прошли достаточно уверенно. Игроки тренировались отдельно благодаря большому количеству игровых полей. Мы больше работали над индивидуальными качествами футболистов.

Команда не выполнила задание выхода в первую шестерку. Этот карантин дал нам возможность отработать то, что мы не смогли показать в течение сезона.

Я горжусь игроками, они понимают, что есть задание - претендовать на еврокубковую зону. Это идея, которая объединяет и двигает клуб вперед.

В марте этого года нам исполнилось три года и мы с самого начала начали консультацию с УАФ касаемо возможности участвовать в еврокубках в случае выхода туда. На сегодняшний день по регламенту у нас есть возможность сыграть в еврокубках, если мы завоюем это право“, - в интервью телеканалу Футбол 1.

Отметим, что на момент приостановки сезона Днепр-1 с 28 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.