УАФ отрицает расследование финансовых дел Павелко

Ассоциация утверждает, что функционер проходил только в расследовании по вопросам этики.

Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением относительно открытия дела против президента организации Андрея Павелко. УАФ утверждает, что никакого расследование финансовых дел функционера нет.

“Расследование ФИФА в отношении Андрея Павелко оказалось совершенно не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины не выявила фактов даже для начала расследования.

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Тезисы очередной дискредитационной статьи швейцарского журналиста Арно Беды о якобы финансовом расследовании ФИФА против Андрея Павелко опровергнуты. ФИФА официально сообщила, что ее дисциплинарное производство, ложно описанное господином Бедой в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко.

Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года. Как все помнят, речь идет о лозунге “Слава Украине“, который хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике.

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Тезисы о якобы проведении сегодня в отношении Андрея Павелко финансовых расследований в УЕФА не соответствуют действительности. В 2019 году УЕФА действительно обращался к УАФ с рядом вопросов.

Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА“, - говорится в заявлении УАФ на страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что УАФ получит более четырех миллионов евро от УЕФА.