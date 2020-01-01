УАФ отрицает расследование финансовых дел Павелко
Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением относительно открытия дела против президента организации Андрея Павелко. УАФ утверждает, что никакого расследование финансовых дел функционера нет.
“Расследование ФИФА в отношении Андрея Павелко оказалось совершенно не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины не выявила фактов даже для начала расследования.
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Тезисы очередной дискредитационной статьи швейцарского журналиста Арно Беды о якобы финансовом расследовании ФИФА против Андрея Павелко опровергнуты. ФИФА официально сообщила, что ее дисциплинарное производство, ложно описанное господином Бедой в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко.
Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года. Как все помнят, речь идет о лозунге “Слава Украине“, который хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике.
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Тезисы о якобы проведении сегодня в отношении Андрея Павелко финансовых расследований в УЕФА не соответствуют действительности. В 2019 году УЕФА действительно обращался к УАФ с рядом вопросов.
Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА“, - говорится в заявлении УАФ на страничке в Facebook.
Ранее сообщалось, что УАФ получит более четырех миллионов евро от УЕФА.
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