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УЕФА огласил окончательное решение по делу Беседина

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Дисквалификация игрока Динамо осталась в силе.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе годовую дисквалификацию нападающего Динамо Артема Беседина.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, никто не подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Апелляционного органа УЕФА о дисквалификации от 24 февраля 2020 года. В связи с этим наказание футболиста является окончательным и не подлежит пересмотру.

Таким образом, Беседин будет вне футбола до 19 декабря 2020 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Артем Беседин принял запрещенное вещество по ошибке врача Динамо.

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Теги: Артем Беседин, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, УЕФА, допинг
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Комментариев (1)
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trgvm1    12.05.2020, 14:15
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trgvm1
тормоз сиди тихо все равно сейчас не кто в футбол не играет
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