УЕФА огласил окончательное решение по делу Беседина
Дисквалификация игрока Динамо осталась в силе.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе годовую дисквалификацию нападающего Динамо Артема Беседина.
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, никто не подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Апелляционного органа УЕФА о дисквалификации от 24 февраля 2020 года. В связи с этим наказание футболиста является окончательным и не подлежит пересмотру.
Таким образом, Беседин будет вне футбола до 19 декабря 2020 года из-за нарушения антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что Артем Беседин принял запрещенное вещество по ошибке врача Динамо.
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