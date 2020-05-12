УЕФА огласил окончательное решение по делу Беседина

Дисквалификация игрока Динамо осталась в силе.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе годовую дисквалификацию нападающего Динамо Артема Беседина.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, никто не подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Апелляционного органа УЕФА о дисквалификации от 24 февраля 2020 года. В связи с этим наказание футболиста является окончательным и не подлежит пересмотру.

Таким образом, Беседин будет вне футбола до 19 декабря 2020 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Артем Беседин принял запрещенное вещество по ошибке врача Динамо.