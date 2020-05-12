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ФИФА и УЕФА ведут расследование против Павелко

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Футбольные организации изучают деятельность президента УАФ.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
facebook.com/andriy.pavelko

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начали расследование в отношении главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

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Как сообщает Washington Post, проблема заключается в том, что в 2017 году УАФ получила 4,5 миллиона евро на строительство академии, но к 2019 году эти деньги так и не были реализованы. Кроме того, полученная сумма теперь находится на трех счетах в разной валюте, а еще УАФ дополнительно заняла 4 миллиона, но Павелко заявил, что это сумма от телеправ.

В связи с получением 4,5 миллионов ФИФА начала расследование еще осенью 2019 года, однако в прессу информация попала только сейчас. Отмечается, что в октябре минувшего года функционер написал Марии Клаудии Рохас из ФИФА, что готов сотрудничать по этому вопросу.

В том письме Павелко рассказал, что еще с сентября 2018 года общается со следователями УЕФА, и объясняет им отдельные многомиллионные платежи, которые он отправил в 2017 году украинской федерации в качестве члена исполнительного комитета УЕФА.

Ранее сообщалось, что УАФ провела заседание, на котором рассмотрели варианты возвращения футбола в Украине.

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Теги: Андрей Павелко, УАФ, ФИФА, футбол, вне игры, расследование
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