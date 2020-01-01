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Девушка Зинченко поделилась мнением о его возможной карьере телеэксперта

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Влада отметила, что "такие персонажи будут интересны зрителям".
Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан
instagram.com/v.lada_sedan/

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко в одном из интервью рассказал, что хотел бы попробовать себя в качестве телеэксперта.

Девушка футболиста, ведущая Влада Седан, оценила шансы своего жениха на этом поприще.

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“Зинченко в роли телеэксперта? Вполне возможно. У него аналитический склад мышления, но он человек эмоциональный, импульсивный. Он может торопливо высказывать свою точку зрения, а потом пожалеть об этом, но такие персонажи интересны аудитории.

Есть перспектива после завершения карьеры“, - приводит слова Седан сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Ранее Влада Седан рассказала, кто из игроков Манчестер Сити мог бы стать актером.

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Теги: Александр Зинченко, Влада Седан, футбол, вне игры
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