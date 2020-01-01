Полузащитник Шахтера пожертвовал продукты бразильцам, пострадавшим от коронавируса

Дентиньо решил помочь гражданам своей страны.

Полузащитник Шахтера Дентиньо пожертвовал 10 тонн продуктов питания бедным общинам в Сан-Паулу (Бразилия), которые пострадали от пандемии коронавируса.

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"Мы живем в тяжелое время, и я счастлив, что могу помочь тем, кто в этом нуждается. Если каждый из них будет как можно меньше контактировать с окружающими, мы сможем справиться с этой болезнью.

Я также прошу всех удвоить свою заботу и придерживаться основных правил, чтобы зараженность COVID-19 не стала больше", - приводит слова Дентиньо terra.

Отметим, что по состоянию на 12 мая в Бразилии зафиксировано более 169 случаев заражения коронавирусом, из них 11 653 человека скончались, а 67 384 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус пожертвовал три тонны еды малоимущим жителям Бразилии.