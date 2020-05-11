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Игроки Шахтера пройдут тест на коронавирус

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Донецкий клуб начинает подготовку к возобновлению тренировочного процесса.
Игроки Шахтера пройдут тест на коронавирус
Игроки Шахтера пройдут тест на коронавирус
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер готовится возобновить тренировочный процесс команды на базе клуба.

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Как сообщает программа Футбол NEWS на телеканале Футбол 1, сегодня, 12 мая, игроки "горняков" пройдут обязательный тест на коронавирус на базе клуба.

После получения результатов команда приступит к тренировкам. Ожидается, что занятия начнутся 15 мая.

В клубе считают, что игрокам необходимо 2-3 недели для того, чтобы набрать форму.

Ранее сообщалось, когда киевское Динамо возобновит тренировочный процесс.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, тренировки, коронавирус
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