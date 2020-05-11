Игроки Шахтера пройдут тест на коронавирус
Донецкий клуб начинает подготовку к возобновлению тренировочного процесса.
Донецкий Шахтер готовится возобновить тренировочный процесс команды на базе клуба.
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Как сообщает программа Футбол NEWS на телеканале Футбол 1, сегодня, 12 мая, игроки "горняков" пройдут обязательный тест на коронавирус на базе клуба.
После получения результатов команда приступит к тренировкам. Ожидается, что занятия начнутся 15 мая.
В клубе считают, что игрокам необходимо 2-3 недели для того, чтобы набрать форму.
Ранее сообщалось, когда киевское Динамо возобновит тренировочный процесс.
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