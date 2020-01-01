Поворознюк рассказал, почему Шахтер не хочет расширения УПЛ

Александр Поворознюк считает, что "горнякам" это невыгодно.

Президент Ингульца Александр Поворознюк объяснил, почему Шахтер против расширения УПЛ до 14 клубов.

“Вы же понимаете, кто этого хочет - Шахтер. Почему? Потому что на сегодняшний день его все устраивает: 12 команд, карманный чемпионат, единого пула не будет, потому что 6 на 6.

На данный момент в УПЛ заходят 3 команды. А кто претенденты? Рух, Волынь, Ингулец, Минай. За кого они будут голосовать при выборе канала для единого пула - за ТК Футбол или “плюсы“? Вот поэтому они все трясутся.

Среди них нет шахтеровских доноров. Были бы доноры типа Мариуполя, они были бы за 16 команд“, - заявил фунционер в интервью клубному Youtube-каналу.

Ранее Сергей Рафаилов жестко оскорбил президента Ингульца.