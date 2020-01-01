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Кулач: Я получил травму по вине Александрии, а они распространили ложную информацию

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Украинец отметил, что у него была травма икроножной мышцы.
Владислав Кулач
Владислав Кулач
УПЛ

Нападающий Владислав Кулач опроверг информацию о том, что в прошлом году у него были проблемы с сердцем.

“Я это знаю и кто это сказал - Олег Ящук. И вот недавно он публично извинился. Ящук разговаривает в Instagram с футболистами и он в беседе с Махарадзе извинился за то, что ему донесли ложную информацию. Я знаю всю ситуацию, кто это сказал и зачем это сказал. Источником была Александрия. Я получил травму по их вине, но решили сделать так, что я виноват. Решили найти еще проблему, что у меня с сердцем что-то.

У меня была травма икроножной мышцы. Доктор решил, что у меня просто спазм, а у меня там был надрыв очень большой. Очень большая дырка в икре была, а он просто решил пальцам довериться. Я очень сглупил, когда поверил и, в итоге, пропустил полгода из-за этого. Они сделали так, что у меня якобы проблемы с сердцем.

Пусть Ящук этому поверил, не убедившись. Информация была перед матчем, и я сразу же после игры интервью давал. Не знаю, почему это не показали. Но это уже на совести телеканалов Футбол. У меня с сердцем все хорошо, у меня была икроножная мышца. Есть люди, которые хотели мне навредить чем-то, у них не получилось. Это был плохой отрезок карьеры. Моя ошибка“, - цитирует футболиста Football.ua.

Ранее сообщалось, что Владислав Кулач вернулся в Ворсклу.

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Теги: футбол, Владислав Кулач, Александрия, чемпионат Украины
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