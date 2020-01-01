Суркис - Семену: В ваших жилах течет не только красно-зеленая, но и бело-синяя кровь

Президент поздравил бывшего тренера Динамо с 73-летием.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил бывшего главного тренера команды, который ныне тренируют московский Локомотив, с 73-летием.

“Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол сполна отвечает Вам взаимностью. При этом годы Вас не должны пугать, и они Вас не берут - в душе Вы всегда молоды, всегда излучаете задор и энергию.

Уверен, что в Ваших жилах течет не только красно-зеленая, но и бело-синяя кровь. Надеюсь, Вы с таким же теплом, как и я, вспоминаете период работы в Киеве. Тяжелые и высокие задачи Вас никогда не пугали, и это не может не импонировать и не подкупать.

Приняв команду в нелегкое время, Вы сумели дать ей новое дыхание, создать новый боеспособный коллектив, вновь вернув Динамо на чемпионский путь. До громкой победы на европейской арене оставались последние шаги, и, сложись обстоятельства немного иначе, уверен, что и эта вершина Вам бы покорилась“, - приводит слова президента официальный сайт Динамо.

Напомним, что Семин возглавлял Динамо с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012 год.

Ранее Динамо сообщило, когда возобновит тренировочный процесс.