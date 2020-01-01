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Динамо сообщило, когда возобновит тренировочный процесс

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"Бело-синие" готовы провести полноценную тренировку.
Динамо Киев
Динамо Киев
ФК Динамо Киев

Динамо проведет первую полноценную тренировку 12 мая, об этом сообщает официальный сайт команды.

Как информирует пресс-служба клуба, команда соберется на УТБ Динамо в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что это будет первое тренировочное занятия с 18 марта. Во время паузы футболисты проводили индивидуальные тренировки, чтобы поддерживать себя в форме и иногда собирались на базе малыми группами, чтобы проводить занятия с мячом.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо получили результаты тестов на коронавирус.

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Теги: Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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