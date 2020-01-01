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Игрок сборной Украины - о карантине: Уже не знал, или самому застрелиться или кого-то

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Защитник тяжело пережил самоизоляцию.
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов
ФК Шахтер Донецк

Футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о том, как пережил карантин.

“Тяжело переживать карантин. Первый месяц мы провели в квартире с тремя детьми. Это был взрыв мозга. Я уже не знал, или самому застрелиться или кого-то.

Но сейчас мы переехали за город, сняли дом. Есть свой участок, можно и детям погулять, и нам пройтись. Я супруге говорил, что в первый день после переезда я обую кроссовки, и час она меня точно не увидит дома.

Я поддерживал себя в форме с помощью индивидуальных упражнений. Каждому футболисту были высланы программы, остальное зависело от профессионализма каждого, выполнять их или нет. Как говорится, весна покажет, кто и как это делал“, - рассказал Кривцов в интервью Великому футболу.

Ранее Зинченко рассказал, что у него едет крыша на карантине.

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Теги: Сергей Кривцов, Шахтер Донецк, сборная Украины, футбол
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