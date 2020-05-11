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Донбасс-Арена вошла в ТОП-20 лучших стадионов мира

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Первое место занял неожиданный кандидат.
Донбасс-Арена
Донбасс-Арена
Getty Images

Авторитетное испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучший стадион в мире.

В голосовании принимали участия 40 стадионов со всего мира. В списке кандидатов был представлен домашний стадион донецкого Шахтера Донбасс-Арена. По итогам голосования стадион “горняков“ занял 18 место, набрав 9 500 голосов.

Первое место в рейтинге занял Каирский международный стадион, на котором проводит свои матчи египетский клуб Аль-Ахли и сборная страны. За него проголосовали 124 тысячи человек.

Второе место рейтинга занял стадион Реала Сантьяго Бернабеу. Тройку лидеров замкнула домашняя арена Барселоны Камп Ноу.

Ранее сообщалось, что Роналду обошел Месси в голосовании за лучшего игрока в истории.

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Теги: Донбасс-Арена, Шахтер Донецк, футбол, рейтинг
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.05.2020, 11:28
Оценка:  +1
гость
Едем на Донбасс арену, смотреть футбол. С Ахметом.
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