Донбасс-Арена вошла в ТОП-20 лучших стадионов мира
Первое место занял неожиданный кандидат.
Авторитетное испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучший стадион в мире.
В голосовании принимали участия 40 стадионов со всего мира. В списке кандидатов был представлен домашний стадион донецкого Шахтера Донбасс-Арена. По итогам голосования стадион “горняков“ занял 18 место, набрав 9 500 голосов.
Первое место в рейтинге занял Каирский международный стадион, на котором проводит свои матчи египетский клуб Аль-Ахли и сборная страны. За него проголосовали 124 тысячи человек.
Второе место рейтинга занял стадион Реала Сантьяго Бернабеу. Тройку лидеров замкнула домашняя арена Барселоны Камп Ноу.
Ранее сообщалось, что Роналду обошел Месси в голосовании за лучшего игрока в истории.
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