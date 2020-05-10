Фернандиньо: Есть огромное желание вернуться в Донецк

"Горняки" обсуждали проведение матча в Донецке в честь десятилетия победы в Кубке УЕФА.

Футболист Манчестер Сити Фернандиньо, который ранее выступал за Шахтер, заявил, что хотел бы вернуться в Донецк.

“Вернуться в Донецк - это действительно огромное желание для меня. В прошлом году мы обсуждали, что можно провести такой поединок, чтобы отметить 10-летие Кубка УЕФА.

Но из-за войны это было невозможно провести. Я думаю, что это останется в наших планах и мы реализуем это“, - заявил Фернандиньо в программе Великий футбол.

Отметим, что Фернандиньо назвал самого сложного соперника, против которого играл в УПЛ.