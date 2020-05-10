Фернандиньо назвал самого сложного соперника, против которого играл в УПЛ

Бразилец сделал необычный выбор.

Легенда донецкого Шахтера, который ныне играет в Манчестер Сити, Фернандиньо выделил футболиста, против которого было сложнее всего играть в чемпионате Украины.

“Сложно было с Динамо играть. Лично мне очень нравился стиль игры Милевского. Очень сложно было ему противостоять“.

Читай также: Фернандиньо и Виллиан вошли в топ-5 лучших бразильцев АПЛ

Также бразильский полузащитник поделился мнением о перспективах в АПЛ одноклубника Александра Зинеченко.

“Самое главное, что есть у Зинченко - это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня в Сити он упорно трудился. Он старался научиться чему-то новому, смотрел на тренеров и партнеров по команде.

Он хотел научиться и это позволило ему вырасти. Он был очень важным элементом команды в прошлом сезоне. И в этом до травмы он постоянно был в составе. У Зинченко большие перспективы в Манчестер Сити“, - признался футболист в интервью Великому футболу.

Ранее Фернандиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере.