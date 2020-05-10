Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Динамо получили результаты тестов на коронавирус

Комментариев: 1
Футболисты "бело-синих" могут приступить к тренировочному процессу.
Футболисты Динамо
Футболисты Динамо
ФК Динамо Киев

Все футболисты киевского Динамо прошли тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Вукоевич выделил футболистов Динамо, которые могут перебраться в топ-клуб

Как информирует пресс-служба команды, по результатам анализов стало известно, что все игроки абсолютно здоровы. Таким образом, Динамо может возобновить полноценный тренировочный процесс.

“На протяжении двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов.

Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем следовать регламенту относительно этого вопроса, который должна утвердить Ассоциация футбола.

Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем“, - сказал врач команды Андрей Шморгун.

Ранее Палкин сообщил дату, когда предположительно возобновится УПЛ.

Поделись:
Теги: Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.05.2020, 17:19
Оценка:  0
гость
А ВОТ ПАРАД 1 МАЯ 1941 НА КРАСНОЙ ПЛ, М0СК0ВИТСКОЕ БЫДЛО ПРИВЕТСТВУЕТ БРАВЫХ НЕМЕЦКИХ ГЕНЕРАЛОВ, КОТОРЫЕ, ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, ДАДУТ ПИЗ...ДЫ ПРОЛЕТАРСКИМ ВЫБЛЯДКАМ

https://www.youtube.co m/watch?v=wSNnitFvjpM
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь