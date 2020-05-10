Игроки Динамо получили результаты тестов на коронавирус

Футболисты "бело-синих" могут приступить к тренировочному процессу.

Все футболисты киевского Динамо прошли тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Как информирует пресс-служба команды, по результатам анализов стало известно, что все игроки абсолютно здоровы. Таким образом, Динамо может возобновить полноценный тренировочный процесс.

“На протяжении двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов.

Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем следовать регламенту относительно этого вопроса, который должна утвердить Ассоциация футбола.

Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем“, - сказал врач команды Андрей Шморгун.

Ранее Палкин сообщил дату, когда предположительно возобновится УПЛ.