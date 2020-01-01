Защитник Ворсклы: Необходимо с пониманием подойти к вопросу с зарплатой

Полтавский клуб собирает игроков 12 мая, чтобы пройти тестирование и возобновить тренировки.

Защитник Ворсклы Владимир Баенко рассказал, что на следующей неделе пройдет сбор команды, и игроки пройдут тест на коронавирус.

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"12 мая мы собираемся в Полтаве. Прежде всего - пройдем тест на COVID-19. Все необходимые меры соблюдения безопасного расстояния уже продуманы: каждый из нас будет это делать с интервалом в пять минут. Все обязательно наденут маску и перчатки, согласно рекомендациям УПЛ и Минздраву.

Многие сейчас спрашивают о самом актуальном - зарплате. Пока мы были на карантине, этот вопрос не поднимался. Чисто рабочие моменты обсуждали в мессенджере. Уверен, с каждым будет отдельно вестись диалог.

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Руководство определит свою позицию. Всем необходимо с пониманием подойти к этой ситуации, потому что она действительно чрезвычайная. Такого история футбола еще не знала.

Мы как первопроходцы должны сознательно все воспринимать, и быть благодарными клубам за то, что имеем", - цитирует Баенко пресс-служба Ворсклы.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 возобновит тренировки 12 мая.