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Металлист 1925 возобновит тренировки 12 мая

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Украинский клуб приступает к началу тренировочного процесса.
Металлист 1925 возобновит тренировки 12 мая
Металлист 1925 возобновит тренировки 12 мая
ФК Металлист

Футбольный клуб Металлист 1925, выступающий в Первой лиге Украины, сообщил, что возобновляет тренировочный процесс.

По информации официального сайта клуба, подопечные Андрея Демченко приступят к тренировкам уже 12 мая. Приказ о возобновлении тренировок подписан генеральным директором Владимиром Линке.

Отметим, что в украинском футболе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 предложил разыграть путевки в УПЛ в Харькове.

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Теги: Металлист 1925, Украина, футбол, тренировки
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