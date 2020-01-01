Металлист 1925 возобновит тренировки 12 мая

Украинский клуб приступает к началу тренировочного процесса.

Футбольный клуб Металлист 1925, выступающий в Первой лиге Украины, сообщил, что возобновляет тренировочный процесс.

По информации официального сайта клуба, подопечные Андрея Демченко приступят к тренировкам уже 12 мая. Приказ о возобновлении тренировок подписан генеральным директором Владимиром Линке.

Отметим, что в украинском футболе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 предложил разыграть путевки в УПЛ в Харькове.