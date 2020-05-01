Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер и Динамо до сих пор не расплатились с бразильским клубом

Комментариев: 0
Украинские клубы должны денег бразильскому Палмейрасу за трансферы игроков.
Шахтер должен Палмейрасу денег за трансфер Витао
Шахтер должен Палмейрасу денег за трансфер Витао
ФК Шахтер Донецк

Киевское Динамо и донецкий Шахтер до сих пор не расплатились с бразильским Палмейрасом за трансферы футболистов.

Читай также: Мораес: Надеюсь доработать свой контракт с Шахтером

По информации Globo, оба украинских клуба должны бразильцам чуть меньше одного миллиона евро. Так, "горняки" приобрели у Палмейраса центрального защитника Витао, и должны заплатить за покупку еще 720 тысяч евро.

"Бело-синие" же приобрели Че Че, которого, правда, продали менее, чем через год в Сан-Паулу. Несмотря на это, Динамо все еще должно Палмейрасу 950 тысяч евро за футболиста.

Отметим, что киевляне подали в суд на Сан-Паулу, который также не выплачивал деньги за трансфер Че Че. Динамо выиграло это дело.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, футбол, вне игры, Палмейрас, долг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь