Шахтер и Динамо до сих пор не расплатились с бразильским клубом

Украинские клубы должны денег бразильскому Палмейрасу за трансферы игроков.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер до сих пор не расплатились с бразильским Палмейрасом за трансферы футболистов.

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По информации Globo, оба украинских клуба должны бразильцам чуть меньше одного миллиона евро. Так, "горняки" приобрели у Палмейраса центрального защитника Витао, и должны заплатить за покупку еще 720 тысяч евро.

"Бело-синие" же приобрели Че Че, которого, правда, продали менее, чем через год в Сан-Паулу. Несмотря на это, Динамо все еще должно Палмейрасу 950 тысяч евро за футболиста.

Отметим, что киевляне подали в суд на Сан-Паулу, который также не выплачивал деньги за трансфер Че Че. Динамо выиграло это дело.