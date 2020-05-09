Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Андриевский: На карантине играю в FIFA, мне импонирует киберспорт

Комментариев: 1
Помимо футбола, игроку нравятся баскетбол и хоккей.
Александр Андриевский
Александр Андриевский
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский рассказал, какими видами спорта интересуется, кроме футбола.

“Интересуюсь теннисом, НХЛ, НБА. Когда есть интересные матчи этих видов спорта, обязательно смотрю. На карантине играю в FIFA. Мне импонирует киберспорт. И сейчас есть время, чтобы играть.

Какие любимые спортсмены? Импонируют, безусловно, баскетболист Леброн Джеймс и теннисист Роджер Федерер.

В детстве я никогда не занимался другими видами спорта. Всегда целенаправленно играл в футбол и уделял этому максимальное количество времени. Разве что в школе в волейбол играл. И сейчас летом играю в пляжный волейбол.

Какое спортивное мероприятие оставило больше всего впечатлений? За границей нигде не был. А вот в Украине ходил на хоккейные и баскетбольные матчи. Очень запомнились игры Евролиги с участием Киев-Баскета. Хорошая атмосфера была“, - цитирует футболиста официальный сайт столичного клуба.

Ранее Беньямин Вербич назвал любимую баскетбольную команду.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Андриевский, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.05.2020, 15:25
Оценка:  0
гость
Желаю всем козломордым пабидитилям на 9 мая испить коктейль - ПАБИДИТИЛЬ - ведро смолы горячей, залить боярой, влить, слегка помешивая веслом или лопатой, канистру стекломоя, довести до кипения и мелкими глотками осушить ёмкость до дна.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь