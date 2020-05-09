Андриевский: На карантине играю в FIFA, мне импонирует киберспорт
Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский рассказал, какими видами спорта интересуется, кроме футбола.
“Интересуюсь теннисом, НХЛ, НБА. Когда есть интересные матчи этих видов спорта, обязательно смотрю. На карантине играю в FIFA. Мне импонирует киберспорт. И сейчас есть время, чтобы играть.
Какие любимые спортсмены? Импонируют, безусловно, баскетболист Леброн Джеймс и теннисист Роджер Федерер.
В детстве я никогда не занимался другими видами спорта. Всегда целенаправленно играл в футбол и уделял этому максимальное количество времени. Разве что в школе в волейбол играл. И сейчас летом играю в пляжный волейбол.
Какое спортивное мероприятие оставило больше всего впечатлений? За границей нигде не был. А вот в Украине ходил на хоккейные и баскетбольные матчи. Очень запомнились игры Евролиги с участием Киев-Баскета. Хорошая атмосфера была“, - цитирует футболиста официальный сайт столичного клуба.
Ранее Беньямин Вербич назвал любимую баскетбольную команду.
Полная версия правил