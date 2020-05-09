Андриевский: На карантине играю в FIFA, мне импонирует киберспорт

Помимо футбола, игроку нравятся баскетбол и хоккей.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский рассказал, какими видами спорта интересуется, кроме футбола.

“Интересуюсь теннисом, НХЛ, НБА. Когда есть интересные матчи этих видов спорта, обязательно смотрю. На карантине играю в FIFA. Мне импонирует киберспорт. И сейчас есть время, чтобы играть.

Какие любимые спортсмены? Импонируют, безусловно, баскетболист Леброн Джеймс и теннисист Роджер Федерер.

В детстве я никогда не занимался другими видами спорта. Всегда целенаправленно играл в футбол и уделял этому максимальное количество времени. Разве что в школе в волейбол играл. И сейчас летом играю в пляжный волейбол.

Какое спортивное мероприятие оставило больше всего впечатлений? За границей нигде не был. А вот в Украине ходил на хоккейные и баскетбольные матчи. Очень запомнились игры Евролиги с участием Киев-Баскета. Хорошая атмосфера была“, - цитирует футболиста официальный сайт столичного клуба.

Ранее Беньямин Вербич назвал любимую баскетбольную команду.