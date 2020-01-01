Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бабич: Доигрывание УПЛ в одном городе будет очень затратным для Мариуполя

Комментариев: 0
Наставник приазовцев высказался о возможном возобновлении сезона.
Александр Бабич
Александр Бабич
Днепр-1

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал идею завершения сезона в одном из городов.

“Надеемся, что в ближайшее время появится официальная информация.

Нам будет очень затратно и тяжело, если турнир нижней шестерки будет проходить в одном отдельном городе. Даже если это будет Днепр. Или Киев, не говоря уже про Львов.

Для нас это будет очень затратно. Это даже дольше, чем сборы, надо будет полтора месяца находиться без семьи“, - заявил специалист в эфире Футбол NEWS.

Ранее против этой идеи высказались Заря и Александрия.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Бабич, Мариуполь, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь