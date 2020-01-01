Бабич: Доигрывание УПЛ в одном городе будет очень затратным для Мариуполя

Наставник приазовцев высказался о возможном возобновлении сезона.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал идею завершения сезона в одном из городов.

“Надеемся, что в ближайшее время появится официальная информация.

Нам будет очень затратно и тяжело, если турнир нижней шестерки будет проходить в одном отдельном городе. Даже если это будет Днепр. Или Киев, не говоря уже про Львов.

Для нас это будет очень затратно. Это даже дольше, чем сборы, надо будет полтора месяца находиться без семьи“, - заявил специалист в эфире Футбол NEWS.

Ранее против этой идеи высказались Заря и Александрия.