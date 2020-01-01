Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бетао: Не понимаю, как Динамо может играть вничью с Десной

Комментариев: 0
Бразилец признался, что до сих пор следит за бывшим клубом.
Бетао
Бетао
ФК Динамо Киев

Игрок Аваи Бетао, который ранее защищал цвета киевского Динамо, прокомментировал нынешние результаты команды.

“Слежу за новостями и трансферами в Instagram. Думаю, сейчас у Динамо тяжелый момент. Я давно не видел такой ситуации с результатами киевлян, как сейчас. Считаю, что наша команда, которая играла в 2008-2010 годах, была очень хорошей - и по подбору футболистов, и по результатам.

Сейчас же я вижу непонятные для себя результаты. Динамо может потерять очки с маленькими клубами, как в последнем перед перерывом матче с Десной. Простите, я никогда раньше не слышал о такой команде. Как Динамо может сыграть с ней 1:1?

Не могу судить, хороший состав в Динамо сейчас или нет, потому что из-за большой разницы во времени не выходит смотреть матчи. Но могу сказать, что футболисты должны играть сердцем. Нужно играть до конца, до последнего момента, до последней капли крови.

В мое время, когда играли Диакате, Юссуф, Вукоевич, Эль Каддури, мы были собаками на поле, боролись за имя клуба. Вот это - Динамо Киев“, - цитирует футболиста официальный сайт киевлян.

Напомним, Бетао выступал за Динамо с с 2008 по 2013 год, а также в 2015 году.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Бетао, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь