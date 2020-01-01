Бетао: Не понимаю, как Динамо может играть вничью с Десной

Бразилец признался, что до сих пор следит за бывшим клубом.

Игрок Аваи Бетао, который ранее защищал цвета киевского Динамо, прокомментировал нынешние результаты команды.

“Слежу за новостями и трансферами в Instagram. Думаю, сейчас у Динамо тяжелый момент. Я давно не видел такой ситуации с результатами киевлян, как сейчас. Считаю, что наша команда, которая играла в 2008-2010 годах, была очень хорошей - и по подбору футболистов, и по результатам.

Сейчас же я вижу непонятные для себя результаты. Динамо может потерять очки с маленькими клубами, как в последнем перед перерывом матче с Десной. Простите, я никогда раньше не слышал о такой команде. Как Динамо может сыграть с ней 1:1?

Не могу судить, хороший состав в Динамо сейчас или нет, потому что из-за большой разницы во времени не выходит смотреть матчи. Но могу сказать, что футболисты должны играть сердцем. Нужно играть до конца, до последнего момента, до последней капли крови.

В мое время, когда играли Диакате, Юссуф, Вукоевич, Эль Каддури, мы были собаками на поле, боролись за имя клуба. Вот это - Динамо Киев“, - цитирует футболиста официальный сайт киевлян.

Напомним, Бетао выступал за Динамо с с 2008 по 2013 год, а также в 2015 году.