В украинском футболе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Игрок Миная сдал позитивный тест на COVID-19.

В клубе Минай, который представляет Первую лигу, сообщили о положительном тесте на коронавирус у одного из игроков.

Имя футболиста неизвестно. Отмечается, что он сдал тест в одном из местных медицинских заведений. На данный момент он изолирован и получает необходимую медицинскую помощь.

В связи с этим случаем руководство команды дало указание протестировать остальных футболистов и работников клуба. Результаты станут известны в ближайшее время.

Отметим, что это первый случай заражения футболиста COVID-19 в Украине.