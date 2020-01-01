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В украинском футболе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Игрок Миная сдал позитивный тест на COVID-19.
Игрок Миная сдал позитивный тест на COVID-19
Игрок Миная сдал позитивный тест на COVID-19
ФК Минай

В клубе Минай, который представляет Первую лигу, сообщили о положительном тесте на коронавирус у одного из игроков.

Имя футболиста неизвестно. Отмечается, что он сдал тест в одном из местных медицинских заведений. На данный момент он изолирован и получает необходимую медицинскую помощь.

В связи с этим случаем руководство команды дало указание протестировать остальных футболистов и работников клуба. Результаты станут известны в ближайшее время.

Отметим, что это первый случай заражения футболиста COVID-19 в Украине.

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Теги: футбол, Минай, коронавирус
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